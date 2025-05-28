Цены на черешню в Украине снижаются, но все равно самые высокие за последнее десятилетие

В Украине начался сезон черешни, однако он выдался довольно неудачным для рынка. Цена за килограмм черешни в этом году бьет все рекорды.

Почему в этом году такая дорогая черешня

Согласно данным, которые обнародовала служба мониторинга львовского оптового рынка "Шувар", в Украине быстро снижаются цены на черешню, передает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. За последние два дня средняя цена этой ягоды снизилась с 200 гривен за килограмм до 150 гривен за килограмм.

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Однако, несмотря на падение, это самый высокий уровень цен за последние 10 лет. В прошлом году черешня 27 мая стоила 135 гривен за килограмм, в 2020 году – 60 гривен за килограмм, в 2019 году – 35 гривен за килограмм, а в 2016 году – 25 гривен за килограмм.

Высокий уровень цен на черешню можно обусловить заморозками во время цветения косточковых и холодной погоды в мае, которая задержала созревание фруктов на три недели.

По данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая в Украине преобладала очень холодная для середины мая погода. Средняя декадная температура воздуха оказалась одной из самых низких (на 4 – 6 градусов Цельсия ниже нормы) за последние 30 лет.

Важно! Неделю назад черешня была только импортная по "космическим ценам" – 1500 – 1200 гривен за килограмм.