В Украине началось падение цен на молодую капусту

На украинских рынках и в магазинах начала стремительно дешеветь капуста нового урожая. Падение цены вызвано обычными сезонными факторами.

Какие ценовые тенденции на рынке капусты

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной негативных ценовых корректировок в данном сегменте производители называют сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на эту продукцию.

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На сегодня капуста урожая 2025 года предлагается к продаже в пределах 30 – 40 гривен за килограмм (72 – 96 центов за килограмм), что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Прежде всего фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также ситуацию усугубляют достаточно невысокие темпы сбыта в этом сегменте.

Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая короткий срок реализации этого овоща.

Обратите внимание! При этом, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая в Украине сейчас поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу эксперты объясняют достаточно холодной и затяжной весной.