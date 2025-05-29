Цена за килограмм клубники заоблачная: когда популярная ягода начнет дешеветь

Сейчас хоть и очень медленно, но цена на клубнику на украинском рынке снижается. Однако ягода все еще намного дороже, чем в аналогичный период прошлого года из-за неблагоприятной погоды.

Какие сейчас цены на клубнику и почему они такие высокие в 2025 году

Руководитель отдела маркетинга львовского рынка "Шувар" Татьяна Попович говорит, что в конце мая украинская клубника во Львове стоит 120 – 144 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Это на 22 – 30% дороже, чем в прошлом году в этот же период, когда средняя цена составляла примерно 98 гривен за килограмм. На стоимость влияют региональные различия и объемы поставок.

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Эксперты EastFruit сообщают о росте предложения клубники из западных регионов, что повлекло снижение цен. Если в начале мая тепличную ягоду продавали по 220 – 260 гривен за килограмм, то уже на прошлой неделе цена упала на 35% – до 120 – 190 гривен за килограмм. В то же время, по их данным, в этом году клубника в Украине в среднем на 45% дороже, чем в тот же период 2024 года.

Обратите внимание! Нынешние высокие цены на клубнику обусловлены неблагоприятными погодными условиями. Затяжная весна, апрельские заморозки и прохладная погода в мае отсрочили сезон сбора ягод минимум на две недели, что сократило предложение на рынке и повлияло на стоимость. По данным фермеров, потери ранних сортов клубники из-за заморозков достигли от 30% до полной потери урожая в отдельных хозяйствах.

Например, в селе Романов на Волыни местное ягодное хозяйство потеряло 85% посевов клубники – 3,5 гектара уничтожили заморозки. По словам владелицы, это самые большие потери за 10 лет работы. Единственная надежда – на ремонтантные сорта, которые способны давать урожай несколько раз за сезон.

Предполагается ли снижение цен на клубнику

Пик сезона клубники в Украине обычно приходится на июнь, когда начинает массово созревать ягода из открытого грунта, и цены становятся самыми низкими. По прогнозу руководительницы отдела маркетинга рынка "Шувар", основное предложение клубники на Львовщине появится в первой половине июня.

Важно! При благоприятных погодных условиях цены могут снизиться до 80 – 100 гривен за килограмм, но через сокращенный урожай и рост затрат на выращивание и логистику существенного удешевления ждать не стоит.