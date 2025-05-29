Які наразі ціни на полуницю та чому вони такі високі у 2025 році

Керівниця відділу маркетингу львівського ринку "Шувар" Тетяна Попович говорить, що наприкінці травня українська полуниця у Львові коштує 120 – 144 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Це на 22 – 30% дорожче, ніж торік у цей самий період, коли середня ціна становила приблизно 98 гривень за кілограм. На вартість впливають регіональні відмінності та обсяги постачань.

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Експерти EastFruit повідомляють про зростання пропозиції полуниці із західних регіонів, що спричинило зниження цін. Якщо на початку травня тепличну ягоду продавали по 220 – 260 гривень за кілограм, то вже минулого тижня ціна впала на 35% – до 120 – 190 гривень за кілограм. Водночас, за їхніми даними, цьогоріч полуниця в Україні в середньому на 45% дорожча, ніж у той самий період 2024 року.

Зверніть увагу! Цьогорічні високі ціни на полуницю зумовлені несприятливими погодними умовами. Затяжна весна, квітневі заморозки та прохолодна погода у травні відтермінували сезон збору ягід щонайменше на два тижні, що скоротило пропозицію на ринку й вплинуло на вартість. За даними фермерів, втрати ранніх сортів полуниці через заморозки сягнули від 30% до повної втрати врожаю в окремих господарствах.

Наприклад, у селі Романів на Волині місцеве ягідне господарство втратило 85% посівів полуниці – 3,5 гектара знищили заморозки. За словами власниці, це найбільші втрати за 10 років роботи. Єдина надія – на ремонтантні сорти, які здатні давати врожай кілька разів за сезон.

Чи передбачається зниження цін на полуницю

Пік сезону полуниці в Україні зазвичай припадає на червень, коли починає масово дозрівати ягода з відкритого ґрунту, і ціни стають найнижчими. За прогнозом керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар", основна пропозиція полуниці на Львівщині з’явиться в першій половині червня.

Важливо! За сприятливих погодних умов ціни можуть знизитися до 80 – 100 гривень за кілограм, але через скорочений урожай та зростання витрат на вирощування і логістику суттєвого здешевлення чекати не варто.