Одним из популярных вариантов консервации являются кабачки. Впрочем для того, чтобы начать процесс приготовления нужно понимать, во сколько может обойтись такая закрутка. Как оказалось, цена довольно невысокая.

Сколько будет стоить одна литровая банка консервированных кабачков дома?

Согласно средним ценам 24 Канал подсчитал, какая будет ориентировочная стоимость консервированных кабачков, для приготовления которых понадобятся не только кабачки, но и чеснок, укроп, петрушка, лавровый листок, перец горошком, вода, сахар, соль и уксус столовый.

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Например для того, чтобы закрутить на зиму 10 литровых банок кабачков понадобится 5 килограммов кабачков, 20 зубчиков чеснока, 20 горошин черного перца, 10 лавровых листьев, 10 столовых ложек соли, 40 столовых ложек сахара и 30 столовых ложек уксуса 9%. В то же время укроп и петрушка можно добавлять по вкусу.

Если же рассчитать цены на эти продукты, то получится, что на 10 литров консервации понадобится:

В супермаркетах за килограмм молодых кабачков ориентировочно нужно отдать от 24 гривен до 30 гривен, а значит, за 5 килограммов выйдет где-то от 120 до 150 гривен.

За чеснок средняя цена составляет 176,4 гривны – если зубчики чеснока большие, то в 20 штуках будет где-то 120 граммов, а значит конечная цена за них составит 21 гривну.

Пачка черного перца в горошек стоит около 14,5 гривны, там 10 граммов.

Пачка лавровых листьев обойдется в 11,19 гривны за 10 граммов,

В то же время литра уксуса столового будет стоить от 28 гривен, а нам понадобится 450 миллилитров, что обойдется в 12,6 гривны.

Сахар и соль имеют цену 34 гривны и 13,19 гривны за килограмм соответственно, а потому 10 ложек соли и 40 ложек сахара будет стоить 3 гривны и 27 гривен соответственно.

Укроп торгуется на рынке сейчас по средней цене в 32,45 гривны за 100 граммов, а петрушка – почти 23 гривны за 70 граммов.

В итоге получается, что на приготовление 10 литров консервированных кабачков с учетом цены укропа и петрушки нужно отдать что на приготовление 10 литров консервированных кабачков с учетом цены укропа и петрушки нужно отдать от 206 до 236 гривен. Таким образом, одна литровая банка обойдется в чуть больше, чем 20 гривен.

Справочно: для расчета были взяты средние цены на продукты, поэтому в зависимости от цен в разных супермаркетах или рынках общая стоимость приготовления закрутки может отличаться.