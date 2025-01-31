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31 января 2025, 16:00
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В Украине стремительно дорожает столовая свекла: когда цены "успокоятся"

Василий Розтрепа

На украинском рынке на этой неделе начали довольно стремительно дорожать столовая свекла. Относительно причин подорожания – они примерно такие же, как и у остальных овощей.

Почему свекла начала дорожать

Местные украинские производители сообщают о сокращении запасов свеклы товарного качества, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В то же время спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию растет.

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Обратите внимание! В результате, на сегодня производителям удается вести продажу столовой свеклы по 14 – 18 гривен за килограмм (33 – 43 цента за килограмм), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Подорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением этой продукции на рынке. Сейчас продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершена, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что в свою очередь и позволило производителям повысить цены на качественные овощи.

Когда свекла подешевеет

Эксперты отмечают, что на данный момент цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте.