Почему свекла начала дорожать

Местные украинские производители сообщают о сокращении запасов свеклы товарного качества, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. В то же время спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию растет.

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Обратите внимание! В результате, на сегодня производителям удается вести продажу столовой свеклы по 14 – 18 гривен за килограмм (33 – 43 цента за килограмм), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Подорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением этой продукции на рынке. Сейчас продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершена, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что в свою очередь и позволило производителям повысить цены на качественные овощи.