Чому буряк почав дорожчати

Місцеві українські виробники повідомляють про скорочення запасів буряків товарної якості, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Водночас попит гуртових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію зростає.

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Зверніть увагу! В результаті, на сьогодні виробникам вдається вести продаж столових буряків по 14 – 18 гривень за кілограм (33 – 43 цента за кілограм), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання у цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням цієї продукції на ринку. Нині продаж буряків з необладнаних сховищ практично завершено, також помітно знизилася пропозиція некондиційної продукції, що своєю чергою і дозволило виробникам підвищити ціни на якісні овочі.