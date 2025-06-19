Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины
- Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года, что позволяет украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений.
- Это решение способствует поддержке украинского бизнеса, логистики и экспорта во время войны с Россией, а также подтверждает политическую солидарность с Украиной.
Европейский союз продолжает поддерживать Украину экономически на фоне продолжающейся войны с Россией. Украинские перевозчики смогут и дальше дешевле и эффективнее перевозить грузы по Европе.
"Транспортный безвиз" продлили
Европарламент поддержал решение о продлении "транспортного безвиза", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
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По его словам, сегодня украинцы получили важный сигнал поддержки из Брюсселя – Европейский парламент окончательно одобрил продление "транспортного безвиза" с Украиной до конца 2025 года.
Это больше, чем ратификация Соглашения. Это – политическое подтверждение солидарности с Украиной, признание эффективности нашего сотрудничества и важный шаг к более глубокой экономической и транспортной интеграции с ЕС,
– говорит министр.
Почему это важно для нас:
- украинские перевозчики могут и в дальнейшем осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений – быстрее, дешевле, прозрачнее прозрачнее;
- мы сохраняем конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке;
- это поддержка бизнеса, логистики, экспортеров, а значит – поддержка экономики страны в условиях войны.
Обратите внимание! В украинском правительстве будут пытаться продлить Соглашение и на 2026 год. Алексей Кулеба говорит, что уже ведутся соответствующие переговоры с Еврокомиссией, готовится аналитика, идет работа с перевозчиками, чтобы обеспечить прозрачную и ответственную работу в рамках договоренностей.