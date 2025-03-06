Японские производители планируют изготавливать удон и рамен в Украине

Японская компания Zensho обсудила с Украиной возможности экспорта аграрной продукции. Также японцы рассматривают открытие перерабатывающего завода для поставки готовой продукции в заведения питания.

Японские пищевики рассматривают открытие завода восточной лапши в Украине

В Украине может появиться завод по производству удона и рамена, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Он рассказал об этом после встречи с представителями японских компаний Zensho и Maekawa, а также Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

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Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в агросекторе и торговле. Речь, частности, о поставках украинской продукции в японские заведения общественного питания.

К примеру Zensho имеет 15 000 ресторанов по всему миру, 10 000 из которых находятся в Европе. Поэтому им интересна наша агропродукция. В частности овощи – картофель, капуста и лук,

– рассказал Коваль.

Кроме того, министр рассказал японским бизнесменам о необходимости строительства в Украине овощехранилищ. Он отметил, что из-за их недостатка 35% овощей не попадают к потребителю.

Наше сотрудничество можно активно развивать и в направлениях пищевых технологий, развития мясного скотоводства, выращивания рисовых культур и производства молочных продуктов,

– отметил министр агрополитики.