Японські харчовики розглядають відкриття заводу східної локшини в Україні

В Україні може з'явитися завод з виробництва удону та рамену, повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Він розповів про це після зустрічі з представниками японських компаній Zensho та Maekawa, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

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Сторони обговорили можливі напрями співробітництва в агросекторі та торгівлі. Йшлося, зокрема, про постачання української продукції в японські заклади громадського харчування.

До прикладу Zensho має 15 000 ресторанів по всьому світу, 10 000 з яких знаходяться в Європі. Тому їм цікава наша агропродукція. Зокрема овочі – картопля, капуста і цибуля,

– розповів Коваль.

Крім того, міністр розповів японським бізнесменам про потребу будівництва в Україні овочесховищ. Він наголосив, що через їхню нестачу 35% овочів не потрапляють до споживача.

Нашу співпрацю можна активно розвивати і в напрямках харчових технологій, розвитку м'ясного скотарства, вирощування рисових культур і виробництва молочних продуктів,

– зазначив міністр агрополітики.