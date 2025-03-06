Японські харчовики розглядають відкриття заводу східної локшини в Україні
В Україні може з'явитися завод з виробництва удону та рамену, повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Він розповів про це після зустрічі з представниками японських компаній Zensho та Maekawa, а також Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Читайте також У США здорожчали кава, масло, цукор: чи торкнуться цінові гойдалки України
Сторони обговорили можливі напрями співробітництва в агросекторі та торгівлі. Йшлося, зокрема, про постачання української продукції в японські заклади громадського харчування.
До прикладу Zensho має 15 000 ресторанів по всьому світу, 10 000 з яких знаходяться в Європі. Тому їм цікава наша агропродукція. Зокрема овочі – картопля, капуста і цибуля,
– розповів Коваль.
Крім того, міністр розповів японським бізнесменам про потребу будівництва в Україні овочесховищ. Він наголосив, що через їхню нестачу 35% овочів не потрапляють до споживача.
Нашу співпрацю можна активно розвивати і в напрямках харчових технологій, розвитку м'ясного скотарства, вирощування рисових культур і виробництва молочних продуктів,
– зазначив міністр агрополітики.