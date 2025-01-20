Украина входит в Топ-10 мирового рейтинга производителей овощей, обойдя Испанию

Испания традиционно входила в десятку крупнейших производителей овощей мира. Однако по итогам прошлого сезона страна потеряла свои позиции, уступив Украине.

Украина попала в десятку мировых производителей овощей

Испания выпала из первой десятки рейтинга мировых производителей фруктов и овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Отныне ее обгоняют Египет, Индонезия и Украина.

Читайте также Капуста и морковь дорожают: какие цены на фрукты и овощи на рынках Украины

По данным Faostat, Египет, Индонезия и Украина обогнали Испанию в мировом рейтинге стран-производителей фруктов и овощей. Fepex показывает, что испанское производство упало на 10% в период с 2020 по 2023 год, с 31 миллионами тонн до 28 миллионами тонн.

Как пишет Fruitnet, в десятку стран-производителей фруктов и овощей в 2023 году вошли:

Китай с 781,5 миллиона тонн;

с 781,5 миллиона тонн; Индия с 221 миллионом тонн;

с 221 миллионом тонн; США с 68,7 миллиона тонн;

с 68,7 миллиона тонн; Турция с 56 миллионом тонн;

с 56 миллионом тонн; Бразилия с 48 миллионами тонн;

с 48 миллионами тонн; Мексика с 40 миллионами тонн;

с 40 миллионами тонн; Россия с 35 миллионами тонн;

с 35 миллионами тонн; Индонезия с 34 миллионами тонн;

с 34 миллионами тонн; Египет с 33 миллионами тонн;

с 33 миллионами тонн; Украина с 30 миллионами тонн.

Данные предоставлены Faostat, статистическим подразделением Организации Объединенных Наций по сельскому хозяйству и продовольствию, который сам собирает официальные данные из отдельных стран и других международных источников.