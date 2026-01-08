Рост импорта вытесняет украинские сыры с полок магазинов

В декабре потребление сыров в Украине традиционно выросло, однако покупатели все чаще выбирают продукцию из ЕС из-за более привлекательной цены. Удешевление импортных сыров усиливает давление на отечественных производителей и заставляет их пересматривать объемы выпуска.

Импортные сыры заполоняют украинский рынок

В конце года спрос на сыры в Украине оживился, но основным бенефициаром этого роста стала импортная продукция, сообщает 24 Канал со ссылкой на Infagro. Предложение недорогих европейских сыров в декабре существенно увеличилось, тогда как продажи украинских производителей поддерживались преимущественно за счет акций, что негативно повлияло на рентабельность.

Ожидая более слабого спроса в январе, производители еще в конце года сокращали выпуск. В итоге за год производство твердых и полутвердых сыров уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, отмечают эксперты.

Участники рынка не прогнозируют снижение импорта и в 2026 году, ведь сыры из ЕС остаются конкурентными по цене. Уже сейчас значительная доля продаж полутвердых сыров приходится на европейскую продукцию, и эта тенденция, вероятно, будет только усиливаться.

Даже во время акций украинские сыры часто стоят дороже импортных аналогов, что заставляет производителей или идти на глубокие скидки, или уменьшать объемы производства. Для части компаний альтернативой внутреннему рынку остается экспорт, где ценовые условия выглядят более привлекательными.

Обратите внимание! В то же время сегмент плавленых сыров демонстрирует относительную стабильность – без резких изменений спроса или производства, что делает его одной из самых сбалансированных ниш на сырном рынке.

