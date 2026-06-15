Накануне сбора урожая: российские фермеры столкнулись с серьезными проблемами

Дефицит бензина уже охватил 25 регионов России. Однако еще один важный рынок, зависящий от топлива, столкнулся с проблемами.

Что известно о проблемах россиян в агросекторе

Аграрии из южных регионов жалуются на нехватку дизельного топлива, а также на резкий рост цен на него в преддверии уборочной кампании, о чем пишет The Moscow Times.

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Еще с февраля стоимость дизтоплива выросла вдвое и превысила 100 тысяч рублей за тонну. Но даже по такой цене нет ни гарантии получить топливо, ни понимания, когда его отгрузят, на что жалуются российские аграрии.

Фермер из Воронежской области Никита Токмаков рассказал, что такая ситуация сложилась:

во всем Центрально-Черноземном экономическом районе;

Приволжском федеральном округе;

на юге России.

Источник в одном из российских агрохолдингов подтверждает, что ситуация с дизельным топливом действительно напряженная. В частности, наблюдается рост оптовой стоимости и дефицит.

Если динамика не изменится, аграрии не смогут обеспечить себя топливом для проведения полноценной уборочной кампании,

– сообщил источник.

Инженер крупного поволжского агрохолдинга "Зерно жизни" Сергей Пияков рассказывает, что на заводах "уже дефицит" дизтоплива, а машины "стоят по три дня в ожидании загрузки". По его словам, фермеры из Кубани уже вынуждены ездить за дизельным топливом в Поволжье.

Есть опасения, что топлива может не хватить всем. Некоторые регионы будут ограничивать продажу, обеспечивая в первую очередь собственных аграриев,

– отметил Пияков.

Обратите внимание! Проблемы с дизельным топливом могут усугубить трудности аграриев, которые уже были вынуждены задержать посевную кампанию под урожай 2026 года из-за погодных аномалий. По оценкам Национального союза страховщиков, по состоянию на 10 июня в 27 регионах России посевы отставали в развитии.

В частности, в оккупированном Крыму в этом году может быть высокая урожайность зерновых. Однако их полноценная уборка находится под угрозой. Причиной является значительный дефицит топлива у местных аграриев.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил один из крымских ученых-агрономов на условиях анонимности.

Эксперт рассказал: прогнозируемая урожайность зерновых в 2026 году в Крыму может составить не менее 25 центнеров с гектара. Однако крымские аграрии не понимают, как им удастся собрать урожай в условиях тотального дефицита топлива на всем Крымском полуострове.

Климатическая ситуация в этом году полностью благоприятна для зерновых культур: температура достигла оптимальных значений, что позволяет растениям правильно вегетировать. Кроме того, регулярные осадки фиксируются по всей территории Крыма, и они позволили сформировать более чем достойный объем и высокое качество зерна. Но, по моей информации от местных аграриев, у них закончились запасы топлива, а впереди уборочная кампания, и они не понимают, как ее проводить в таких условиях,

– рассказал специалист.

Обратите внимание! Он добавил, что "беспорядочная работа российских мобильных групп ПВО" может стать причиной массовых пожаров на созревших полях зерновых, особенно в условиях, когда их уборка будет затягиваться из-за дефицита топлива у аграриев.

Что еще известно о проблемах в России

Напомним, что власти России разрешили НПЗ поставлять россиянам бензин и дизельное топливо более низкого качества. Что это означает? Заводы будут предлагать российским АЗС топливо, которое формально имеет стандарт "Евро-5". Но по качеству оно соответствует стандарту "Евро-3".

В частности, в оккупированном Севастополе проблемы с бензином не являются новостью. Еще на прошлой неделе местные "власти" сообщали, что стоять в очередях на АЗС нет смысла. Дело в том, что после ударов по маршрутам снабжения бензовозы просто не смогли доставить топливо в город.