Трамп планирует ввести тарифы на агроимпорт в США

Дональд Трамп сообщил о планах по введению дополнительных пошлин на импорт. Среди прочего он выделил продукцию сельскохозяйственного производства.

США вводит дополнительную пошлину на агротовары

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые таможенные тарифы на импорт, которые включают также и агроимпорт, заработают уже со 2 апреля этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Китай планирует ввести дополнительную 10% пошлину на агротовары из США

Готовьтесь начать производить большое количество сельскохозяйственной продукции для продажи внутри Соединенных Штатов. Со 2 апреля тарифы на импортные продукты поднимутся. Получайте удовольствие,

– заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он не уточнил, на какие импортные товары будут применены пошлины, будут ли какие-то исключения и насколько большими будут пошлины. Также непонятно, являются ли эти тарифы дополнением к другим обещаниям, которые он дал, например, его плана ввести так называемые взаимные тарифы для всех торговых партнеров Америки.

Какие товары могут попасть под рост тарифов Согласно государственным данным о торговле, Соединенные Штаты импортируют широкий спектр сельскохозяйственной продукции из других стран, например авокадо, моллюсков и дистиллированных спиртных напитков. В некоторых случаях это потому, что отечественные фермеры не в состоянии производить определенные продукты так эффективно, как другие страны.



