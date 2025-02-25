Цены взлетают даже на хлеб: Россию постепенно поглощает инфляция

Экономика России продолжает страдать от санкций, которые ввел Запад против страны-агрессора. Официальный уровень инфляции составляет 10% годовых, что влияет на цены в магазинах, которые очень стремительно растут.

Как отметил бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов в разговоре с 24 Каналом, что ослабления инфляции в России не будет. Цены будут расти постоянно на все группы товаров.

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Спрос есть, а производства нет

Оппозиционер рассказал, что снижение ключевой ставки центробанк России не рассматривает, а наоборот речь идет о ее сохранении и повышении. Кроме того, оценка динамики потребительских цен говорит о том, что устойчивое инфляционное давление остается высоким и никаких признаков фундаментального улучшения ситуации нет.

Также россиянам не стоит ожидать ослабления инфляции, потому что в декабре 2024-го и в январе 2025-го был вброшен на рынок невероятный объем бюджетных средств – 11 триллионов рублей. Это примерно в 2 – 3 раза больше среднемесячной нормы.

Эти средства придут на потребительский рынок очень быстро, и россияне снова почувствуют их в виде ускорения роста цен,

– пояснил Милов.

Кроме того, в России крупные производители хлеба объявили о резком повышении цен в марте. Это связано, по его словам, с ростом затрат. Это происходит в разных секторах, которые работают на потребительском рынке.

Накапливается рост расходов на труд из-за дефицита кадров и роста зарплат, на логистику, ведь перевозки дорожают, на сырье и материалы – из-за ослабления рубля, подорожания всего импортного и общей инфляции во всех секторах экономики.

К слову. Как считает доктор экономических наук Игорь Липсиц, Россия не имеет ресурса финансировать войну без ущерба собственной экономике. Поэтому Кремль будет вынужден "допечатывать деньги", а инфляция в России будет продолжать расти. По его словам, в январе 2025 года уже был зафиксирован рекордный темп роста цен.

Во всех сферах складывается эффект навеса накопленных расходов. Поэтому раз в неделю или две кто-то из производителей хлеба, молока, строительных материалов и т.д. объявляют о повышении цен на 10%, 20% или 30%,

– подчеркнул Владимир Милов

Сейчас нет каких-то групп товаров, цены на которые бы не росли. Это вызвано прежде всего большим вбросом денег в экономику на войну и санкциями, которые сдерживают развитие российского производства. Спрос есть, производства нет и возникает инфляционный навес. Поэтому санкции, по мнению оппозиционера, работают и пока даже Дональд Трамп с этим ничего не может сделать.

Отметим, что по мнению журналиста Evening Standard Роберта Фокса, в Кремле есть реальное беспокойство, что российская экономика зависит от Китая. По его словам, Пекин хочет превратить Россию в минеральную и ресурсную колонию, и этого боятся в российском аппарате безопасности.