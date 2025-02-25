Як зазначив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов у розмові з 24 Каналом, що послаблення інфляції у Росії не буде. Ціни зростатимуть постійно на всі групи товарів.

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Попит є, а виробництва немає

Опозиціонер розповів, що зниження ключової ставки центробанк Росії не розглядає, а навпаки йдеться про її збереження та підвищення. Крім того, оцінка динаміки споживчих цін говорить про те, що стійкий інфляційний тиск залишається високим і жодних ознак фундаментального покращення ситуації немає.

Також росіянам не варто очікувати послаблення інфляції, тому що в грудні 2024-го та у січні 2025-го було вкинуто на ринок неймовірний обсяг бюджетних коштів – 11 трильйонів рублів. Це приблизно у 2 – 3 рази більше середньомісячної норми.

Ці кошти прийдуть на споживчий ринок дуже швидко і росіяни знову відчують їх у вигляді прискорення зростання цін,

– пояснив Мілов.

Крім того, в Росії великі виробники хліба оголосили про різке підвищення цін у березні. Це пов'язано, за його словами, зі зростанням витрат. Це відбувається в різних секторах, які працюють на споживчому ринку.

Накопичується зростання витрат на працю через дефіцит кадрів та зростання зарплат, на логістику, адже перевезення дорожчають, на сировину і матеріали – через послаблення рубля, здорожчення усього імпортного та загальної інфляції в усіх секторах економіки.

До слова. Як вважає доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, Росія не має ресурсу фінансувати війну без шкоди власній економіці. Тому Кремль буде змушений "додруковувати гроші", а інфляція в Росії продовжуватиме зростати. За його словами, в січні 2025 року вже було зафіксовано рекордний темп росту цін.

У всіх сферах складається ефект навісу накопичених витрат. Тому раз у тиждень чи два хтось з виробників хліба, молока, будівельних матеріалів тощо оголошують про підвищення цін на 10%, 20% або 30%,

– підкреслив Володимир Мілов

Зараз немає якихось груп товарів, ціни на які б не зростали. Це викликане насамперед великим вкиданням грошей в економіку на війну та санкціями, які стримують розвиток російського виробництва. Попит є, виробництва немає і виникає інфляційний навіс. Тому санкції, на думку опозиціонера, працюють і наразі навіть Дональд Трамп з цим нічого не може зробити.

Зазначимо, що на думку журналіста Evening Standard Роберта Фокса, в Кремлі є реальне занепокоєння, що російська економіка залежить від Китаю. За його словами, Пекін хоче перетворити Росію на мінеральну та ресурсну колонію, і цього бояться в російському апараті безпеки.