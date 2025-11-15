Укр Рус
15 ноября, 23:25
Можно ли сажать близко деревья к забору в Украине

Анастасия Зорик
  • В Украине расстояние от дерева до забора должно быть минимум 4-6 метров, учитывая объем кроны.
  • Расстояние до забора не может быть меньше половины диаметра кроны, согласно ДБН Б.2.2-12:2019.

В Украине вопрос расстояния деревьев до забора регулируется строительными нормами. Эти ограничения нужно обязательно соблюдать.

Какое должно быть расстояние от забора до дерева?

Указанные нормы были установлены еще в 2019 году. С этого времени они и действуют, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.

Расстояние от дерева до забора устанавливается с учетом того, что:

  • расстояние от ствола до забора должно быть минимум 4 – 6 метров;
  • также этот отрезок должен учитывать объем кроны.

Обратите внимание! Расстояние от дерева до забора не может быть меньше половины диаметра кроны.

Разберемся на примере, где крона имеет диаметр 9 метров. Соответственно, ее радиус – 4,5 метра. То есть, расстояние до забора не может быть меньше этого значения, отмечает Правительственный портал.

Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащих с улицей, эти нормы не распространяются, 
– говорится в сообщении.

Что еще важно знать владельцам участков?

  • Также эти строительные нормы установлены и для высадки кустов. Там минимальное расстояние составляет 1 метр.

  • Строительные нормы регулируют и максимальную длину забора. Со стороны улицы она составляет 2,5 метра. А вот длина заграждения между соседями не может быть больше 2 метров.