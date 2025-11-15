Какое должно быть расстояние от забора до дерева?
Указанные нормы были установлены еще в 2019 году. С этого времени они и действуют, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.
Расстояние от дерева до забора устанавливается с учетом того, что:
- расстояние от ствола до забора должно быть минимум 4 – 6 метров;
- также этот отрезок должен учитывать объем кроны.
Обратите внимание! Расстояние от дерева до забора не может быть меньше половины диаметра кроны.
Разберемся на примере, где крона имеет диаметр 9 метров. Соответственно, ее радиус – 4,5 метра. То есть, расстояние до забора не может быть меньше этого значения, отмечает Правительственный портал.
Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащих с улицей, эти нормы не распространяются,
– говорится в сообщении.
Что еще важно знать владельцам участков?
Также эти строительные нормы установлены и для высадки кустов. Там минимальное расстояние составляет 1 метр.
Строительные нормы регулируют и максимальную длину забора. Со стороны улицы она составляет 2,5 метра. А вот длина заграждения между соседями не может быть больше 2 метров.