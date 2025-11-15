Яка має бути відстань від паркану до дерева?

Вказані норми були встановлені ще у 2019 році. З цього часу вони і діють, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019.

Читайте також Чи можуть оштрафувати, якщо заготовляєш дрова з дерев, що ростуть у дворі

Відстань від дерева до паркану встановлюється з урахуванням того, що:

відстань від стовбура до паркану має бути мінімум 4 – 6 метрів;

також цей відрізок має враховувати об'єм крони.

Зверніть увагу! Відстань від дерева до паркану не може бути меншою ніж половина діаметра крони.

Розберемося на прикладі, де крона має діаметр 9 метрів. Відповідно, її радіус – 4,5 метри. Себто, відстань до паркану не може бути менше цього значення, зазначає Урядовий портал.

Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,

– йдеться у повідомленні.

Що ще важливо знати власникам ділянок?