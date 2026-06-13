Пойти в лес за дровами может не каждый – что нужно для законной вырубки в Украине

Подготовка к отопительному сезону для многих украинцев начинается еще летом. В частности, владельцы частных домов заранее запасаются дровами, чтобы избежать ажиотажа и высоких цен осенью. Однако просто пойти в лес, срезать дерево или нарубить веток на топливо нельзя – такие действия нарушают законодательство, поэтому наказываются штрафами.

Как законно заготавливать дрова в Украине

Кто имеет право законно заготавливать древесину для собственных нужд – рассказал Новостям.Live лесник из Киевской области Николай Коваленко. В частности, гражданам необходимы документы, подтверждающие право на проведение вырубки и происхождения сырья.

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Нужно оформить лесорубный билет. Кроме того, при покупке дров в официальных лесхозах или государственных структурах нужно иметь накладную или товарно-транспортную накладную,

– говорится в комментарии.

Заметьте! Именно лесорубный билет определяет объемы вырубки, сроки проведения работ, условия благоустройства участка после их завершения и размер платы за использование ресурсов.

Выдают такое разрешение уполномоченные территориальные органы лесного хозяйства, к которым граждане могут обратиться лично или через законного представителя. Также услуга доступна онлайн – через платформу "ЭкоСистема". Вместе с заявлением нужно подготовить пакет следующих документов:

ведомость очередной лесосеки;

полевая переучетная ведомость;

переучетно-оценочная ведомость;

план лесосеки;

копия таксационного описания участка, проектируемого под рубку;

акт учета естественного возобновления.

Напомним, даже поваленные в результате непогоды деревья остаются лесным ресурсом и находятся в собственности государства или постоянного лесопользователя. Их заготовка без соответствующего разрешения также запрещена – и дело не только в возможном злоупотреблении, ведь такие работы относятся к категории повышенной опасности.

К слову, для жителей домохозяйств без централизованного отопления, а также газового или электрического обогрева предусмотрена специальная субсидия на твердое топливо. Размер выплаты определяют индивидуально, а обратиться с заявлением можно в Пенсионный фонд, ближайший ЦНАП или онлайн через портал "Дия".