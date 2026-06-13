Як законно заготовляти дрова в Україні

Хто має право законно заготовляти деревину для власних потреб – розповів Новинам.Live лісник із Київщини Микола Коваленко. Зокрема, громадянам необхідні документи, що підтверджують право на проведення вирубки та походження сировини.

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Потрібно оформити лісорубний квиток. Окрім того, при купівлі дров у офіційних лісгоспах чи державних структурах потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну,

– йдеться в коментарі.

Зауважте! Саме лісорубний квиток визначає обсяги вирубки, строки проведення робіт, умови впорядкування ділянки після їх завершення та розмір плати за використання ресурсів.

Видають такий дозвіл уповноважені територіальні органи лісового господарства, до яких громадяни можуть звернутися особисто або через законного представника. Також послуга доступна онлайн – через платформу "ЕкоСистема". Разом із заявою потрібно підготувати пакет таких документів:

відомість чергової лісосіки;

польова перелікова відомість;

переліково-оцінювальна відомість;

план лісосіки;

копія таксаційного опису ділянки, що проєктується під рубку;

акт обліку природного поновлення.

Нагадаємо, навіть повалені внаслідок негоди дерева залишаються лісовим ресурсом і перебувають у власності держави або постійного лісокористувача. Їх заготівля без відповідного дозволу також заборонена – і справа не лише в можливому зловживанні, адже такі роботи належать до категорії підвищеної небезпеки.

До слова, для жителів домогосподарств без централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву передбачена спеціальна субсидія на тверде паливо. Розмір виплати визначають індивідуально, а звернутися із заявою можна до Пенсійного фонду, найближчого ЦНАПу або ж онлайн через портал "Дія".