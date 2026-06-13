Як законно заготовляти дрова в Україні
Хто має право законно заготовляти деревину для власних потреб – розповів Новинам.Live лісник із Київщини Микола Коваленко. Зокрема, громадянам необхідні документи, що підтверджують право на проведення вирубки та походження сировини.
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Потрібно оформити лісорубний квиток. Окрім того, при купівлі дров у офіційних лісгоспах чи державних структурах потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну,
– йдеться в коментарі.
Зауважте! Саме лісорубний квиток визначає обсяги вирубки, строки проведення робіт, умови впорядкування ділянки після їх завершення та розмір плати за використання ресурсів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Видають такий дозвіл уповноважені територіальні органи лісового господарства, до яких громадяни можуть звернутися особисто або через законного представника. Також послуга доступна онлайн – через платформу "ЕкоСистема". Разом із заявою потрібно підготувати пакет таких документів:
- відомість чергової лісосіки;
- польова перелікова відомість;
- переліково-оцінювальна відомість;
- план лісосіки;
- копія таксаційного опису ділянки, що проєктується під рубку;
- акт обліку природного поновлення.
Нагадаємо, навіть повалені внаслідок негоди дерева залишаються лісовим ресурсом і перебувають у власності держави або постійного лісокористувача. Їх заготівля без відповідного дозволу також заборонена – і справа не лише в можливому зловживанні, адже такі роботи належать до категорії підвищеної небезпеки.
До слова, для жителів домогосподарств без централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву передбачена спеціальна субсидія на тверде паливо. Розмір виплати визначають індивідуально, а звернутися із заявою можна до Пенсійного фонду, найближчого ЦНАПу або ж онлайн через портал "Дія".