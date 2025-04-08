Весенние заморозки могут убить урожай ранних фруктов в Украине
- Весенние заморозки в Украине могут негативно повлиять на урожай ранних фруктов, в частности абрикосов.
- Аграрии адаптируются к климатическим изменениям, высаживая различные сорта, а весенние дожди помогли увлажнить почву.
Почти всю территорию Украины на этой неделе накрыли весенние заморозки. Изменения погоды, по мнению аграриев, могут плохо повлиять на будущий урожай.
Как повлияют заморозки на урожай фруктов
В Украине волна весенних заморозков, которые могут повлиять на будущий урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Аграрии готовятся реагировать на изменения погоды, рассказывает эколог и геоботаник Яков Дидух.
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В начале весны в Украине держалась аномально теплая погода, благодаря чему цветущие деревья имели все шансы на опыление и формирование будущего урожая.
Однако резкое снижение температуры разрушило эти планы – вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет,
– говорит специалист.
Эколог отмечает, что любые погодные колебания – это всегда риск для агросектора. Но аграрии уже научились адаптироваться к климатическим изменениям: высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного другие могли дать урожай.
Важно! Положительным моментом стали дожди на весну. Они значительно увлажнили почву, что крайне важно для сохранения плодородия земли и формирования урожая летом.