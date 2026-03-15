Аренда земли для фермерства: что нужно знать во время военного положения

Во время войны в Украине изменили правила для аренды земли. При этом речь идет не об ограничении для фермеров, а об упрощении процедуры.

Что нужно знать об аренде земли во время военного положения?

О том, что изменилось в Украине во время войны в вопросах аренды земли, говорится на ресурсе LIGA ZAKON.

В связи с введением военного положения в законодательство Украины добавили некоторые изменения по земельным правоотношениям. В частности эти изменения повлияли на аренду земли для фермерского хозяйства.

Как и раньше, основой для договора является:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата и указание условий договора.

Однако сейчас процедуру передачи в аренду участка и ведения там хозяйства – упростили и ускорили.

Обратите внимание! Для ведения товарного сельскохозяйственного производства срок аренды – до 1 года.

Известно также, что размер платы за землю во временном пользовании не может превышать 8% от нормативно-денежной оценки земли.

Важно знать, что арендатор, который берет землю по упрощенной системе не имеет права на:

компенсацию собственных расходов на улучшение земельного участка;

возобновление договора аренды земли, заключение договора аренды на новый срок с использованием преимущественного права арендатора;

передачу земли в субаренду;

установление земельного сервитута;

изменение угодий земельного участка;

строительство на участке объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);

закладку многолетних насаждений;

отчуждение, передачу в залог (ипотеку) права пользования земельным участком;

разделение земельного участка, объединение его с другим участком;

использование для собственных нужд имеющихся на земельном участке полезных ископаемых, торфа, леса, водных объектов, а также других полезных свойств земли;

изменение целевого назначения земельного участка.

Обратите внимание! Договор аренды сейчас заключается только в электронной форме и удостоверяется КЭПом арендатора и арендодателя.

После того, как стороны имеют договор, его нужно зарегистрировать. С процессом помогает районная военная администрация.

Арендодателю необходимо подать электронную копию заявления на регистрацию и копии документов на землю. О решении должны сообщить в течение 5 рабочих дней.

Какие есть способы аренды земли?

Перед тем, как снимать землю или сдавать ее, нужно определить статус участка. Об этом говорится на сайте agroapp.

Если земля государственная или коммунальная – тогда аренда осуществляется через онлайн аукционы (чаще всего – на ресурсе Prozorro). Если частный земельный участок – договор об аренде заключается непосредственно с владельцем и затем утверждается органом власти.

Что еще нужно знать об аренде земли?