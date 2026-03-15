Аренда земли для фермерства: что нужно знать во время военного положения
- Изменения в законодательстве во время военного положения упростили и ускорили процесс аренды земли для фермерства.
- Аренда земли для товарного сельскохозяйственного производства имеет срок до 1 года.
Во время войны в Украине изменили правила для аренды земли. При этом речь идет не об ограничении для фермеров, а об упрощении процедуры.
Что нужно знать об аренде земли во время военного положения?
О том, что изменилось в Украине во время войны в вопросах аренды земли, говорится на ресурсе LIGA ZAKON.
Смотрите также Сколько земли могут выделить участнику боевых действий в марте 2026 года
В связи с введением военного положения в законодательство Украины добавили некоторые изменения по земельным правоотношениям. В частности эти изменения повлияли на аренду земли для фермерского хозяйства.
Как и раньше, основой для договора является:
- объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);
дата заключения и срок действия договора аренды;
арендная плата и указание условий договора.
Однако сейчас процедуру передачи в аренду участка и ведения там хозяйства – упростили и ускорили.
Обратите внимание! Для ведения товарного сельскохозяйственного производства срок аренды – до 1 года.
Известно также, что размер платы за землю во временном пользовании не может превышать 8% от нормативно-денежной оценки земли.
Важно знать, что арендатор, который берет землю по упрощенной системе не имеет права на:
- компенсацию собственных расходов на улучшение земельного участка;
- возобновление договора аренды земли, заключение договора аренды на новый срок с использованием преимущественного права арендатора;
- передачу земли в субаренду;
- установление земельного сервитута;
- изменение угодий земельного участка;
- строительство на участке объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
- закладку многолетних насаждений;
- отчуждение, передачу в залог (ипотеку) права пользования земельным участком;
- разделение земельного участка, объединение его с другим участком;
- использование для собственных нужд имеющихся на земельном участке полезных ископаемых, торфа, леса, водных объектов, а также других полезных свойств земли;
- изменение целевого назначения земельного участка.
Обратите внимание! Договор аренды сейчас заключается только в электронной форме и удостоверяется КЭПом арендатора и арендодателя.
После того, как стороны имеют договор, его нужно зарегистрировать. С процессом помогает районная военная администрация.
Арендодателю необходимо подать электронную копию заявления на регистрацию и копии документов на землю. О решении должны сообщить в течение 5 рабочих дней.
Какие есть способы аренды земли?
Перед тем, как снимать землю или сдавать ее, нужно определить статус участка. Об этом говорится на сайте agroapp.
Если земля государственная или коммунальная – тогда аренда осуществляется через онлайн аукционы (чаще всего – на ресурсе Prozorro). Если частный земельный участок – договор об аренде заключается непосредственно с владельцем и затем утверждается органом власти.
Что еще нужно знать об аренде земли?
В случаях, когда арестовывают земельный участок – договор аренды продолжает действовать, поэтому платить за землю, которую снимаете – надо будет даже в таких обстоятельствах.
Однако если суд запрещает пользование участком – платить аренду не нужно.
А чтобы расторгнуть договор аренды земли – нужно согласовать это с владельцем или обратиться в суд. Если же арендатор не платит аренду более 3 месяцев – арендодатель имеет право расторгнуть договор самостоятельно, без предварительного согласования.