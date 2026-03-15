Що потрібно знати про оренду землі під час воєнного стану?

Про те, що змінилося в Україні під час війни в питаннях оренди землі, йдеться на ресурсі LIGA ZAKON.

У зв'язку з введенням воєнного стану до законодавства України додали деякі зміни щодо земельних правовідносин. Зокрема ці зміни вплинули на оренду землі для фермерського господарства.

Як і раніше, основою для договору є:

об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

дата укладення та строк дії договору оренди;

орендна плата та зазначення умов договору.

Однак нині процедуру передачі в оренду ділянки та ведення там господарства – спростили й пришвидшили.

Зауважте! Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк оренди – до 1 року.

Відомо також, що розмір плати за землю в тимчасовому користуванні не може перевищувати 8% від нормативно-грошової оцінки землі.

Важливо знати, що орендар, який бере землю за спрощеною системою не має права на:

компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;

поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди на новий строк з використанням переважного права орендаря;

передачу землі в суборенду;

встановлення земельного сервітуту;

зміну угідь земельної ділянки;

будівництво на ділянці об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

закладення багаторічних насаджень;

відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;

поділ земельної ділянки, об'єднання її з іншою ділянкою;

використання для власних потреб наявних на земельній ділянці корисних копалин, торфу, лісу, водних об'єктів, а також інших корисних властивостей землі;

зміну цільового призначення земельної ділянки.

Зверніть увагу! Договір оренди нині укладається лише в електронній формі й засвідчується КЕПом орендаря й орендодавця.

Після того, як сторони мають договір, його потрібно зареєструвати. Із процесом допомагає районна військова адміністрація.

Орендодавцю необхідно подати електронну копію заяви на реєстрацію та копії документів на землю. Про рішення мають повідомити протягом 5 робочих днів.

Які є способи оренди землі?

Перед тим, як винаймати землю або здавати її, потрібно визначити статус ділянки. Про це йдеться на сайті agroapp.

Якщо земля державна або комунальна – тоді оренда здійснюється через онлайн аукціони (найчастіше – на ресурсі Prozorro). Якщо приватна земельна ділянка – договір про оренду укладається безпосередньо з власником і потім затверджується органом влади.

Що ще потрібно знати про оренду землі?