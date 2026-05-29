Скільки ягід втратили в Україні

Про те, які ягоди постраждали найбільше, йдеться на ресурсі асоціації "Ягідництво України".

Як зазначають аналітики асоціації, цьогоріч в Україні було раннє потепління, після якого прискорився початок вегетації ягід. Тобто почався період активного росту. А потім прийшли холодні ночі у квітні-травні, що вплинуло на ріст рослин.

Так, через весняні заморозки садівники втратили 2 905 тонн потенційного врожаю. Найбільше постраждали від несприятливих погодних умов полуниця та малина.

Обидві культури починають активну вегетацію та цвітіння рано, відкриваючи квітки ще до того, як ризик повернення холодів повністю мине. Пошкоджена квітка не формує плоду – тому навіть короткочасний приморозок у критичну фазу здатний суттєво скоротити майбутній врожай,

– пояснюють в асоціації.

Зокрема там додають, що сезон 2025 та 2026 років підтверджують відповідний ризик.

Попередні втрати цвіту полуниці складають 1 740 тонн можливого врожаю. Своєрідний рекорд в областях з найбільшими насадженнями:

Рівненська область – втрати оцінюють у 376 тонн;

Волинська – 308 тонн;

Львівська – 288 тонн.

Щодо малини – масштаб пошкоджень менший. Ця ягода не досягла цвітіння, коли почалися заморозки. Тож, наслідки частково менші. Попередні втрати врожаю оцінюють в 1 165 тонн.

Натомість лохина, як одна з основних ягід на українському ринку, фактично не має пошкоджень. Рослині потрібні набагато вищі температури для цвітіння і водночас вона доволі витривала до низьких температур. Тому для цієї ягоди без втрат.

Якими будуть ціни на полуницю

Нагадаємо, що цього сезону ціни на полуницю можуть бути нижчими за 2025 рік. Хоча зараз ягоду продають на 15 – 20% дорожче проти минулого року в цей самий період, уже на початку червня ситуація може змінитися. Так, Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації, прогнозує ціни на рівні 80 – 90 гривень/кілограм.

Зокрема оптові ціни на полуницю вже знизилися на 14%. Це пов'язано із початком збору плодів у плівкових теплицях з південних та західних областей.