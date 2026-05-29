Сколько ягод потеряли в Украине

О том, какие ягоды пострадали больше всего, говорится на ресурсе ассоциации "Ягодоводство Украины".

Как отмечают аналитики ассоциации, в этом году в Украине было раннее потепление, после которого ускорилось начало вегетации ягод. То есть начался период активного роста. А потом пришли холодные ночи в апреле-мае, что повлияло на рост растений.

Так, из-за весенних заморозков садоводы потеряли 2 905 тонн потенциального урожая. Больше всего пострадали от неблагоприятных погодных условий клубника и малина.

Обе культуры начинают активную вегетацию и цветение рано, открывая цветки еще до того, как риск возвращения холодов полностью пройдет. Поврежденный цветок не формирует плода – поэтому даже кратковременный заморозок в критическую фазу способен существенно сократить будущий урожай,

– объясняют в ассоциации.

В частности там добавляют, что сезон 2025 и 2026 годов подтверждают соответствующий риск.

Предыдущие потери цвета клубники составляют 1 740 тонн возможного урожая. Своеобразный рекорд в областях с наибольшими насаждениями:

Ровенская область – потери оценивают в 376 тонн;

Волынская – 308 тонн;

Львовская – 288 тонн.

Относительно малины – масштаб повреждений меньше. Эта ягода не достигла цветения, когда начались заморозки. Поэтому, последствия частично меньше. Предварительные потери урожая оценивают в 1 165 тонн.

В то же время голубика, как одна из основных ягод на украинском рынке, фактически не имеет повреждений. Растению нужны гораздо более высокие температуры для цветения и одновременно она довольно вынослива к низким температурам. Поэтому для этой ягоды без потерь.

Какими будут цены на клубнику

Напомним, что в этом сезоне цены на клубнику могут быть ниже 2025 года. Хотя сейчас ягоду продают на 15 – 20% дороже против прошлого года в этот же период, уже в начале июня ситуация может измениться. Так, Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации, прогнозирует цены на уровне 80 – 90 гривен/килограмм.

В частности оптовые цены на клубнику уже снизились на 14%. Это связано с началом сбора плодов в пленочных теплицах из южных и западных областей.