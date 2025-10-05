Приманки для риболовлі можна поділити на дві великі категорії – натуральні та штучні. Якщо натуральні приманки приваблюють рибу запахом та смаком, то штучні імітують поведінку живої здобичі. У жовтні найчастіше можна зловити на приманки щуку, окуня, або ж ляща.

Які приманки найкращі на лов щуки, окуня та форелі?

Натуральні приманки

Такі приманки ефективно працюють на мирні види риб, тобто короп або карась, передає 24 Канал з посиланням на Homester.

До найпопулярніших варіантів приманок входять: хробак (для більшості прісноводних); черв'яки (приваблюють дрібну плотву та ляща); мотиль (підійде для зимової риболовлі, зокрема на окуня); кукурудза (підходить для риболовлі на коропа та амура); тісто (на ловлю карася чи лина, особливо для риболовлі влітку).

Штучні приманки

Перевага таких приманок у тому, що вони довговічні. До основних категорій входять: блешні (коливальні блешні підходять для лову щуки, а обертальні – для окуня); воблери (дозволяють ловити різну рибу на поверхні та в товщі води); силіконові приманки (ефективні для судака чи щуки); поппери ( притаманні для лову жереха влітку).

Крім того, як повідомляють в Дніпропетровському рибоохоронному патрулі, для лову щуки восени найкраще використовувати воблери. Також щуку ловити можна блешні.

А в Житомирському рибоохоронному патрулі додають, що струмкову форель також можна ловити на блешні, але найдрібніші. Крім того, це можна робити на воблери та силіконові приманки.

У які дні ловити рибу найкраще у жовтні?

Найкращі дні для риболовлі у жовтні припадають з 4 жовтня по 6 жовтня, з 12 жовтня по 17 жовтня, а також з 25 жовтня по 28 жовтня.

Натомість хорошими днями для риболовлі вважають з 9 по 11 жовтня, з 23 жовтня по 24 жовтня, з 29 жовтня по 31 жовтня.

Натомість несприятливими днями вважають: 1 – 3 жовтня, 7 – 8 жовтня та 18 – 22 жовтня.

Зверніть увагу! У жовтні рибалки найчастіше можуть зловити щуку, судака, окуня, ляща та коропа, але його можна зловити рідше, аніж всіх решту.