Мінагрополітики запустило систему Є-Бджільництво: які задачі сервісу

У Міністерстві аграрної політики запустили новий електронний сервіс Є-Бджільництво. Він став доступним для суб'єктів господарювання у Державному аграрному реєстрі (ДАР) 10 лютого.

Навіщо потрібен новий сервіс для бджолярів

Новий сервіс створили для завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу "Є-Бджільництво", повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра агрополітики Віталія Коваля.

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За словами міністра, Мінагрополітики впроваджує чергову електронну систему, зокрема, запускає перший етап системи "Є-Бджільництво" – електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.

Його основне завдання — допомогти бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Сервіс містить настанови для аграріїв використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформації щодо ділянок бджолозапилення,

– зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Завдяки сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин аграрії отримають можливість:

вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);

подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;

обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;

обрати період для запланованої обробки ЗЗР;

обрати ЗЗР із реєстру;

обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;

інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;

інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;

зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.

Водночас бджолярі зможуть:

інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;

встановити геопозиції пасіки;

надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;

подати заявку на пошук аграріїв які потребують запилення;

обрати тип вирощуваної культури;

обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.