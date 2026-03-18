Ціни на яйця зросли за рік на третину: скільки коштує десяток у магазині
- Вартість яєць в Україні за місяць зросла на понад 3%.
- За рік ціни зросли більш ніж на 30% з 2025 року.
В Україні продовжує зростати вартість яєць – лише за місяць ціни додали понад 3%. У річному вимірі подорожчання ще відчутніше і перевищує 30% з 2025 року.
Ціни на яйця в Україні зросли за рік
У лютому середня споживча ціна яєць в Україні зросла на 3,1% – до 68,33 гривні за десяток проти 66,27 гривні у січні. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
У річному вимірі зростання цін є ще більш помітним. Порівняно з лютим 2025 року яйця подорожчали на 33,6% – із 51,14 гривні за десяток.
Водночас у відомстві уточнюють, що наведені показники не враховують дані з тимчасово окупованих територій, а також регіонів, де тривають або велися бойові дії.
Скільки коштує десяток у супермаркеті?
Згідно з даними сайту "Мінфін", наразі у найпопулярніших мережах супермаркетів України такі ціни за десяток яєць:
Яйця курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук.
- Auchan 78,50 гривні;
- Megamarket 88,20 гривні;
- Novus 79,99 гривні;
- Auchan 83,60 гривні;
- Varus 79,80 гривні.
