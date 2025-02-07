Різниця в десятки тисяч: скільки коштують паї в різних областях України

Вартість землі по областях в Україні дуже відрізняється. У січні 2025 року середня ціна сільськогосподарської землі в Україні знизилася до 48 622 гривень за гектар.

Де найдорожчі паї Зниження вартості паїв супроводжується також падінням кількості угод купівлі-продажу та загальної площі проданої землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Читайте також Чи можна продати пай, що перебуває в оренді Де земля найдорожча: Івано-Франківська область – 93 141 гривню за гектар;

Львівська область – 72 482 гривні за гектар;

Київська область – 66 845 гривень за гектар;

Полтавська область – 66 792 гривні за гектар;

Вінницька область – 60 833 гривні за гектар;

Чернівецька область – 60 612 гривень за гектар. Скільки коштує земля по регіонах