7 лютого, 17:00
Різниця в десятки тисяч: скільки коштують паї в різних областях України
Основні тези
- Середня ціна сільськогосподарської землі в Україні у січні 2025 року знизилася до 48 622 гривень за гектар.
- Зменшення вартості землі супроводжується зниженням кількості угод купівлі-продажу та загальної площі проданої землі.
Вартість землі по областях в Україні дуже відрізняється. У січні 2025 року середня ціна сільськогосподарської землі в Україні знизилася до 48 622 гривень за гектар.
Де найдорожчі паї
Зниження вартості паїв супроводжується також падінням кількості угод купівлі-продажу та загальної площі проданої землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Де земля найдорожча:
- Івано-Франківська область – 93 141 гривню за гектар;
- Львівська область – 72 482 гривні за гектар;
- Київська область – 66 845 гривень за гектар;
- Полтавська область – 66 792 гривні за гектар;
- Вінницька область – 60 833 гривні за гектар;
- Чернівецька область – 60 612 гривень за гектар.