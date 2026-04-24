364 тонни соняшнику із радіоактивної зони: прокуратура завершила розслідування

В Україні викрили схему незаконного вирощування та продажу продукції із радіоактивно забруднених земель Чорнобильської зони. До суду передано справу щодо семи осіб, причетних до оборудки.

Незаконне вирощування у зоні відселення

Правоохоронці встановили, що у 2021 році група осіб організувала незаконний доступ до майже 1,9 тисячі гектарів земель у зоні безумовного відселення Чорнобильської зони, повідомляють в Офісі генпрокурора. До схеми були залучені колишній селищний голова, землевпорядник та керівники підприємств.

Дивіться також Біометан замість газу з Росії: Україна запускає масштабний план до 2035 року

За даними слідства, зловмисники використовували підроблені договори оренди, щоб обробляти радіоактивно забруднені ділянки. На цих землях вони вирощували сільськогосподарські культури, збирали врожай і реалізовували його як звичайну продукцію. Лише за один рік збитки держави оцінюють щонайменше у 4,9 мільйона гривень.

Сотні тонн продукції потрапили на ринок

Серед вирощеної продукції – понад 364 тонни соняшнику загальною вартістю більше ніж 6,6 мільйона гривень. Урожай незаконно вивезли за межі зони відселення та продали на внутрішньому ринку України.

Наразі до відповідальності притягують сімох осіб. Окрім цього, прокуратура вимагає повернути державі понад 190 гектарів забруднених земель у Вишгородському районі, де протягом кількох років також вирощували пшеницю, кукурудзу та соняшник.

Замість гаджетів – теплиці: історія юного миколаївського аграрія з великими планами