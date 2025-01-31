В Україні стрімко дешевшає соняшник: що на це вплинуло

На внутрішньому ринку Україні відбувається обвал цін на соняшник. Також здешевшання торкнулося і продуктів його перероблювання.

Чому так сильно здешевшав соняшник

На українському ринку за тиждень доволі відчутно здешевшало соняшникове насіння, передає 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Падінню цін на соняшник безпосередньо сприяло і зниження цін на світовому ринку олій.

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За тиждень вартість соняшника при олійності у 46% впала на 500 – 600 гривень і продовжує знижуватися. Попри це переробні заводи залишаються непокритими, що добре розуміють аграрії. Очікуючи покращення ситуації на ринку, вони скоротили продажі насіння соняшника олійним заводам.

Останні індикації покупців на соняшник:

DAP Україна (завод) 46% (на суху) близько 520 – 530 доларів.

Останні індикації покупців на олію:

DAP Україна (Одеса) близько 1010 – 1080 доларів.