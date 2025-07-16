Верховна Рада проголосувала за соєво-ріпакові правки

В Українському парламенті кілька тижнів відбувалося протистояння між прихильниками та противниками встановлення мит на експорт ріпаку та сої. Однак правки щодо експорту сої та ріпаку були ухвалені Верховною радою України.

У Раді прийняли законопроєкт із соєво-ріпаковими правками Верховна Рада на засіданні 16 липня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №13157, повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Цей законопроєкт містить соєво-ріпакові правки. Читайте також Перероблення сої сягає історичного рекорду в Україні Ну попри регламент і всі застереження – законопроект 13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів,

– повідомив нардеп. Одразу Верховна Рада відхилила "соєво-ріпакові" правки законопроєкту №13157. Через це деякі депутати почали блокувати трибуну. Згодом її розблокували і голосування продовжилось. Цей законопроєкт включав 2 правки, які стосуються експорту олійних: Перша правка безпосередньо передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% з 1 числа за місяцем прийняття закону.

Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки. Парламент проголосував за обидві правки.