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16 липня, 14:33
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Верховна Рада проголосувала за соєво-ріпакові правки

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13157 із соєво-ріпаковими правками, які передбачають введення експортного мита на ріпак та сою.
  • Законопроєкт також передбачає створення фонду підтримки товаровиробників як частину компромісу, запропонованого аграрним комітетом.

В Українському парламенті кілька тижнів відбувалося протистояння між прихильниками та противниками встановлення мит на експорт ріпаку та сої. Однак правки щодо експорту сої та ріпаку були ухвалені Верховною радою України.

У Раді прийняли законопроєкт із соєво-ріпаковими правками

Верховна Рада на засіданні 16 липня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №13157, повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Цей законопроєкт містить соєво-ріпакові правки.

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Ну попри регламент і всі застереження – законопроект 13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів, 
– повідомив нардеп.

Одразу Верховна Рада відхилила "соєво-ріпакові" правки законопроєкту №13157. Через це деякі депутати почали блокувати трибуну. Згодом її розблокували і голосування продовжилось.

Цей законопроєкт включав 2 правки, які стосуються експорту олійних:

  • Перша правка безпосередньо передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% з 1 числа за місяцем прийняття закону.
  • Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.

Парламент проголосував за обидві правки.

 