"На жаль, запізно": журналіст розповів про ситуацію з Ізраїлем та українським зерном з ТОТ
- Міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, що судно з українським зерном вже залишило порт Хайфа.
- Судно "ABINSK" отримало дозвіл на розвантаження в Ізраїлі, попри інформацію про викрадене зерно з окупованих територій.
Ізраїль прийняв судно "ABINSK", яке перевозило українське зерно з окупованих терирій. І затримати його вже неможливо – воно залишило порт країни.
Що відомо про ситуацію з українським зерном з окупованих територій?
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у четвер, 16 квітня, надіслав текстове повідомлення своєму українському колезі Андрію Сибізі та розповів про цю ситуацію, що повідомив журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі Х.
Він написав, що МЗС Ізраїлю знало про це судно за два тижні до його прибуття до порту. Крім того, високопосадовці України повідомили, що чітко дали зрозуміти Ізраїлю: вони вимагають конфіскації вантажу пшениці.
Нагадаємо, що судно ABINSK було прийнято в Хайфі (Ізраїль) з вантажем пшениці, яка фактично була викрадена росіянами з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляла журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько на своїй сторінці в Facebook.
Вона розповіла, що судно завантажилося на якірній стоянці порту Кавказ. Водночас вантаж було доставлено з окупованих українських портів. ABINSK очікував дозволу від Ізраїля з 23 березня, і отримав його 12 квітня.
Що ще слід знати про чинну ситуацію?
- Україна ще 23 березня повідомила Ізраїль про судно "ABINSK" та можливе походження вантажу – з окупованих територій. Київ отримав запевнення щодо належного реагування.
- Попри отриману інформацію, 12 – 14 квітня судну дозволили розвантаження в порту Хайфа.
- Україна вважає, що судно "ABINSK" може бути залучене до діяльності "тіньового флоту" Росії. Кремль може використовувати корабель для незаконного вивезення, транспортування та реалізації викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій. Ресурси зокрема можуть бути спрямовані на війну Росії проти України.