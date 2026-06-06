Суд Швеції дав "зелене світло": Україна зможе повернути вкрадене Росією зерно

Шведський суд визнав законним затримання вантажного судна в Балтійському морі. Йдеться про танкер Caffa з краденим українським зерном, яке Росія збирає на окупованих територіях.

Яке рішення ухвалив суд

Суд постановив, що заарештований корабель може бути переданий Україні, пише Reuters.

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Шведська поліція та берегова охорона затримали танкер з українським зерном біля південного узбережжя країни ще в березні цього року. Судно підозрювали у використанні фальшивого прапора та порушенні законів про морську безпеку, оскільки його технічний стан був неналежним.

Однак власник корабля оскаржував його арешт у суді. Його адвокат вимагав, щоб судно негайно звільнили. Однак суд відхилив ці вимоги.

Суд підтвердив, що затримання Caffa було законним і що судно може бути передане Україні,

– заявив прокурор Гокан Ларссон.

Коли передадуть судно

Україна, зі свого боку, домагалася передачі судна в межах розслідування воєнних злочинів Росії, які пов'язані із незаконним привласненням і вивезенням майна з окупованих територій.

У своєму рішенні суд постановив що перевезення цього зерна можна кваліфікувати як воєнний злочин за шведським законодавством. Саме це дозволить Києву отримати судно та докази незаконної діяльності.

Водночас прокурор Ларссон уточнив, що рішення ще має набути чинності, перш ніж танкер передадуть Україні. А у власників танкера є три тижні, щоб подати апеляцію.

Зауважте! За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, судно Caffa – це 96-метровий вантажний корабель загального призначення. За даними шведської поліції, більшість із 11 членів екіпажу судна були громадянами Росії.