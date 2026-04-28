Президент наголосив, що придбання вкраденого завжди тягне за собою юридичну відповідальність.

Як Зеленський висловився щодо ситуації?

Глава держави переконаний, що ізраїльська влада не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Це стосується одного з кораблів, який перевозив вкрадене в Україні зерно й нині готується до розвантаження у Хайфі.

Це не є і не може бути чистим бізнесом,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Росія регулярно привласнює зерно на тимчасово окупованих українських територіях і організовує його вивезення через пов'язаних з окупаційною владою осіб.

Такі дії суперечать також законодавству Ізраїлю. Україна, за словами Зеленського, вжила всіх необхідних дипломатичних заходів, щоб запобігти подібним випадкам, однак чергове судно все ж не зупинили.

У зв'язку з цим МЗС має поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

Важливо! Мовиться про понад 6,2 тисячі тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. Зазначалося, що зерно вивозили з Бердянська 7 – 15 квітня, а вже 18 квітня здійснили перевалку з судна LEONID PESTRIKOV. Документи ж оформили в російському порту Темрюк, щоб приховати походження вантажу.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі", – пояснив президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна працює над посиленням безпеки, зокрема й на Близькому Сході, тож логічною була б повага Ізраїлю до країни й неможливість допускання кроків, які послаблюють двосторонні відносити.

Як розгорівся конфлікт між представниками МЗС України та Ізраїлю щодо ситуації?