Худоба під загрозою: на Сумщині карантин через спалах лейкозу ВРХ

У Конотопському районі Сумщини запровадили карантин через поширення такої небезпечної хвороби тварин, як лейкоз великої рогатої худоби. Його скасують лише тоді, коли не залишиться випадків хвороби серед тварин.

На Сумщині виявили лейкоз ВРХ

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Конотопській райдержадміністрації (Сумська область) провела засідання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. На засіданні розглянули питання запровадження карантинних обмежень у ТОВ "Радгосп Шевченківський" у зв'язку з підтвердженням випадків лейкозу великої рогатої худоби.

Керівник Конотопської районної державної лікарні ветеринарної медицини заявив, що лейкоз ВРХ залишається однією з найбільш значущих інфекційних патологій через його поширення у різних регіонах країни.

Хвороба має вагомі біологічні, економічні та соціальні наслідки, а зростання кількості випадків і втрати високопродуктивних корів у світі впливають на обсяги та якість продукції тваринництва,

– говорить фахівець.

Комісія затвердила План організаційно-господарських та спеціальних ветеринарно-санітарних заходів щодо ліквідації лейкозу великої рогатої худоби у ТОВ «Радгосп Шевченківський». Планом передбачено низку дій, які мають бути виконані у визначені строки.

У Держпродспоживслужбі розповіли, що відповідно до чинної Інструкції з профілактики та оздоровлення ВРХ від лейкозу, зняття карантинних обмежень можливе лише після отримання двох послідовних негативних результатів ІФА у тварин віком понад 6 місяців, вибуття з господарства всіх позитивних за ІФА тварин, а також повного виконання заходів, визначених планом.

