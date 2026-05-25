Світ чекає перше за чотири роки падіння виробництва зерна: що буде з цінами

Світове виробництво зерна може скоротитися вперше за останні чотири роки. Причинами стануть менші посівні площі та слабша врожайність, тоді як попит і ціновий тиск на ринку залишаються високими.

Світове виробництво зерна почне скорочуватися

Світовий ринок зернових входить у сезон зі змішаними сигналами, повідомляє World-Grain.com. З одного боку, попит на ключові культури залишається стійким, з іншого – виробництво може скоротитися вперше за чотири роки.

Такий прогноз міститься у новому звіті Міжнародної ради по зерну (IGC). Експерти пояснюють очікуване падіння зменшенням площ збирання та нижчими середніми врожаями.

Попри те що оцінки щодо пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім місяцем залишилися без змін, обидві культури покажуть спад відносно сезону 2025/26.

За прогнозом IGC, світове виробництво пшениці скоротиться на 3% – до 820 мільйонів тонн, а кукурудзи – на 2%, до 1,3 мільярда тонн. Через зростання споживання пшениці, кукурудзи та ячменю загальний попит продовжить помірно збільшуватися.

Запаси та торгівля зерном опиняться під тиском

На тлі стабільного попиту світові кінцеві запаси зерна можуть зменшитися на 4%. Водночас їхній обсяг – близько 615 мільйонів тонн – усе ще відповідатиме середньому рівню останніх п’яти років.

Міжнародна торгівля зерном також, імовірно, скоротиться приблизно на 2%.

Аналітики пояснюють це слабшим імпортним попитом з боку країн Північної Африки та Близького Сходу, які традиційно залишаються важливими покупцями зернових культур.

Скорочення торгівлі та запасів може зробити ринок більш чутливим до погодних ризиків і змін у глобальному попиті.

Соя та рис демонструють інші тенденції

На відміну від пшениці та кукурудзи, ринок сої демонструє позитивніші очікування. У сезоні 2026/27 світове виробництво цієї культури може досягти рекордних 442 мільйонів тонн, що перевищує попередні оцінки.

У IGC прогнозують, що глобальний урожай сої зросте на 3% завдяки кращим результатам у країнах – ключових виробниках.

Водночас світове споживання сої також сягне рекордних 445 мільйонів тонн, оскільки стабільний попит стимулюватиме переробку та поступове скорочення запасів.

Ринок рису залишається відносно стабільним. Хоча прогноз виробництва був знижений на 3 мільйони тонн, очікуваний урожай у 545 мільйонів тонн усе одно відповідатиме рекордному рівню минулого року.

Світова торгівля рисом, за оцінками IGC, може досягти історичного максимуму – 62 мільйонів тонн, що на 4% більше рік до року, головним чином завдяки активнішому попиту з боку Африки.

На цьому тлі продовжують зростати й цінові індикатори. Індекс цін на зернові та олійні культури IGC за місяць підвищився на 2,6%, а драйвером стала пшениця, яка додала 4,2%. Загалом за рік індекс зріс майже на 8%, найбільше – за рахунок сої та ячменю.

Водночас Міністерство сільського господарства США оприлюднило нові прогнози щодо виробництва пшениці та кукурудзи у світі на сезон 2026/27. Аналітики вважають, що оновлені баланси можуть підштовхнути світові ціни на зерно вгору.