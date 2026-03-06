У Дубаї залишилось свіжих продуктів на 10 днів: війна порушила логістичні ланцюжки

Дубай потерпає від нестачі продуктів через перерізання морських шляхів

У Дубаї запасів свіжих продуктів може вистачити приблизно на десять днів. Про це заявив керівник логістичної компанії Kühne+Nagel Штефан Пауль, якого цитує видання Heute.

Дивіться також Український часник втрачає позиції: чому китайський імпорт витісняє місцевих виробників

За його словами, війна з Іраном уже серйозно вплинула на глобальні ланцюги постачання. Наразі у світі бракує близько 18 відсотків потужностей авіавантажних перевезень, а також відчутні труднощі виникають у морській логістиці.

Водночас Європа поки що відчуває наслідки значно менше, ніж країни Перської затоки, де ситуація може швидко загостритися.

Зверніть увагу! Особливо критичною вона може стати для постачання свіжих продуктів – насамперед овочів та фруктів, адже багато держав регіону значною мірою залежать від імпорту.

Теоретично частину товарів можна доставляти суходолом із Саудівської Аравії. Втім, за словами Пауля, наявних логістичних можливостей навряд чи вистачить навіть для заміни вантажу одного контейнерного судна.

Важливо! Зазвичай на такому судні перевозять до 20 тисяч контейнерів – обсяг, який практично неможливо компенсувати автомобільними перевезеннями.

Надлишок продукції тисне на ринок: в Україні значно подешевшав популярний овоч