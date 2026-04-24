В Україні обвал цін на тепличні томати: скільки коштує кілограм у магазині

В Україні цього тижня зафіксували помітне зниження цін на тепличні помідори. Причиною стало зростання пропозиції на тлі стриманого попиту.

Зростання пропозиції тисне на ціни

На українському ринку спостерігається зниження вартості тепличних помідорів, повідомляє EastFruit. Як зазначають аналітики, ключовим фактором стала сезонна активізація збору врожаю в місцевих теплицях, що призвело до збільшення пропозиції.

Дивіться також На ринку з'явилась молода картопля із Закарпаття: скільки коштують овочі навесні

Водночас попит на продукцію залишається стриманим, тому виробники змушені коригувати відпускні ціни. Наразі основні обсяги місцевих томатів реалізуються в межах 140–170 гривень за кілограм, що приблизно на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Імпорт також дешевшає, але залишається дешевшим

Паралельно на ринку присутні тепличні помідори з Туреччини. Хоча їх пропозиція не є надто великою, загальна тенденція до зниження попиту змушує продавців також знижувати ціни.

Наприкінці тижня імпортні томати продавалися від 100 гривень за кілограм. Попри поточне здешевлення, українські помідори все ще залишаються приблизно на 60% дорожчими, ніж у цей період минулого року. Учасники ринку очікують, що тенденція до зниження цін збережеться і найближчим часом.

Наразі у популярних мережах супермаркетів, за даними "Мінфіну", встановилися такі ціни на помідори:

Auchan 303,60 гривні за кілограм;

Metro 206,96 гривні за кілограм;

Novus 209 гривень за кілограм;

Megamarket 268 гривень за кілограм;

Сільпо 240,90 гривні за кілограм;

АТБ 189,89 гривні за кілограм.

Українська капуста повертається на ринок і одразу обвалює ціни на імпорт