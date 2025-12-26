Фермери Тернопільщини віддають капусту даром: у чому причина

Аграрії Тернопільщини через критично низькі закупівельні ціни вирішили безплатно роздати врожай капусти, щоб він не пропав у полях. Фермери закликають охочих забирати овочі для власних потреб, худоби або волонтерських ініціатив до настання морозів.

Чому фермер віддає капусту безплатно?

У Тернопільській області аграрії опинилися в критичній ситуації через низькі закупівельні ціни на овочі, передає 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Через це вони ухвалили рішення безплатно роздати врожай капусти всім охочим.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів Михайло Апостол, аграрій із 40-річним стажем, екснардеп та член аграрного комітету, а також науковий співробітник НААНУ.

Аграрій говорить, що у селі Швайківці Чортківського району залишаються незібраними цілі поля капусти. Через те, що реалізація продукції стала нерентабельною. Щоб урожай не згнив під час морозів, господарі дозволили людям приїжджати на поля і самостійно зрізати будь-яку кількість овочів.

Михайло Апостол зазначив, що забирати капусту можна як для власного споживання, так і на корм для худоби чи волонтерських організацій. У розпорядженні охочих залишилося лише 2–3 дні, доки не почалося сильне похолодання. Фермери закликають максимально поширити цю інформацію, щоб праця аграріїв не пропала даремно, а допомогла тим, хто цього потребує.

