Україна наростила торгівлю молокопродуктами: експорт та імпорт зростають

У першій половині березня 2026 року Україна збільшила обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами. Водночас імпорт зростав швидше за експорт, що призвело до від'ємного торгівельного сальдо.

Зросли як експорт, так і імпорт молочних продуктів

У першій половині березня 2026 року обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами України досягли 24,7 мільйона доларів США, що на 4,1% більше, ніж у першій половині лютого. Про це повідомляє експертно-аналітична служба "Спілка молочних підприємств України".

Експорт молокопродуктів зріс на 3,2% у порівнянні з лютим і одразу на 70% проти січня 2026 року. Водночас імпорт також продемонстрував зростання – на 4,7% до лютого і на 93% у порівнянні з січнем.

У результаті торгівельне сальдо залишилося від'ємним і склало 3,7 мільйона доларів США.

За даними аналітиків, найбільше зросли обсяги експорту згущеного молока і вершків – на 25%, молочної сироватки – на 11%, а також вершкового масла і молочних жирів – на 4%. Водночас експорт сирів скоротився на 10%.

Зверніть увагу! З боку імпорту зафіксовано суттєве збільшення постачання молока і вершків незгущених – у 1,3 раза. Імпорт кисломолочної продукції зріс на 9%, а сирів – на 12%. При цьому ввезення вершкового масла та молочних жирів скоротилося вдвічі.

