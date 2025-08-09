Сезонні фрукти не такі дешеві, як здається, а тому варто врахувати, що консервація у такому випадку може обійтися дорожче. Зокрема це стосується й приготування сливового варення, за яке доведеться заплатити від 300 до понад 400 гривень.

У яку ціну обійдеться приготування сливового варення?

24 Канал підрахував, скільки коштує закупити продуктів для домашньої консервації сливового варення вдома. І виявилося, що ціна може бути як дорожчою, так і дешевшою.

Приготувати варення зі слив, як і варення з малини, не потребує чимало інгредієнтів. Усього доведеться закупити 3 інгредієнти: сливи, цукор та лимони.

Зауважте! Для того, щоб приготувати орієнтовно 5 літрів сливового варення знадобиться до 4 кілограмів слив. Цукру потрібно стільки ж. А от лимонів потрібно не більше 3 штук.

Таким чином, якщо вартість слив коливається від 40 гривень за кілограм до 69 гривень за кілограм, то за 4 кілограми доведеться заплатити від 160 гривень до 276 гривень залежно від ціни.

За цукор треба буде заплатити 136 гривень, а от за 3 лимони – десь 47 гривень.

Бюджет на сливове варення за такими цінами обійдеться у 343 гривні, або ж у 459 гривень.

Крім того, варто врахувати, що кінцева вартість за приготування може змінитися, адже у тексті врахована саме середня ціна продуктів.