Ціни на дрова у лютому: де найдешевше їх купити в Україні
- Купити дрова можна через державний магазин "ДроваЄ" – до 15 кубічних метрів на рік для кожного громадянина.
- Ціни на 1 кубічний метр неколотих дров другої групи коливаються по Україні від 810 гривень до 1 291 гривні.
Зима 2025 – 2026 стала для українців найскладнішою в часи повномасштабної війни через російські обстріли енергетики та сильні морози. І поки опалювальний сезон триває, дрова залишаються одним із найзатребуваніших способів обігріву, зокрема у приватних будинках.
Скільки коштує куб дров у лютому?
Замовити їх можна в державному інтернет-магазині "ДроваЄ". Завдяки сервісу громадяни напряму контактують із лісгоспом.
Цікаво Які дрова не варто топити – вони лише "забирають" тепло з будинку
За даними сайту магазину, ціни на 1 метр кубічний неколотих дров (довжина 1,90 метра) по Україні орієнтовно такі:
- Перша група
|Київ
|від 1 197,97 гривні до 1 451,78 гривні (береза)
|Львів
|від 1 102,29 гривні до 2 262,34 гривні (твердолистяні)
|Одеса
|
1 273,10 гривні (твердолистяні)
|Харків
|від 1 254,82 гривні до 1 291,37 гривні (твердолистяні)
- Друга група
|Київ
|від 1 037,56 гривні до 1 291,37 гривні (сосна звичайна)
|Львів
|858,88 гривні (сосна звичайна)
|Дніпро
|1 218,27 гривні (сосна звичайна)
|Одеса
|1 072,08 гривні (хвойні)
|Харків
|від 810,15 гривні до 846,70 гривні (сосна звичайна)
- Третя група
|Київ
|
від 854,82 гривні до 1 108,63 гривні (осика)
|Львів
|від 724,87 гривні до 1 492,39 гривні (м'яколистяні)
|Одеса
|1 072,08 гривні (м'яколистяні)
|Харків
|від 694,42 гривні до 816,24 гривні (м'яколистяні)
Як замовити дрова на "ДроваЄ"?
- Увійдіть до системи – ви зможете авторизуватися через банк, яким користуєтеся. Це потрібно для ідентифікації користувача як громадянина України.
- Оберіть постачальника, тип дров тощо – укажіть адресу, куди плануєте доставити замовлення. Далі система запропонує найближчих постачальників.
- Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження – після отримання замовлення постачальник зв'яжеться з вами для уточнення деталей, опісля стане доступною функція оплати замовлення онлайн в особистому кабінеті.
Важливо! За один опалювальний сезон кожен громадянин може замовити через сервіс 15 метрів кубічних дров.
Що відомо про субсидію на тверде паливо?
Нагадаємо, держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.
Розмір допомоги визначать індивідуально для кожної сім'ї, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.
Громадяни можуть звернутися за субсидією на паливо онлайн або особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу або ж через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.
Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд раніше виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.