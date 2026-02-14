Укр Рус
14 лютого, 21:09
6

Ціни на дрова у лютому: де найдешевше їх купити в Україні

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Купити дрова можна через державний магазин "ДроваЄ" – до 15 кубічних метрів на рік для кожного громадянина.
  • Ціни на 1 кубічний метр неколотих дров другої групи коливаються по Україні від 810 гривень до 1 291 гривні.

Зима 2025 – 2026 стала для українців найскладнішою в часи повномасштабної війни через російські обстріли енергетики та сильні морози. І поки опалювальний сезон триває, дрова залишаються одним із найзатребуваніших способів обігріву, зокрема у приватних будинках.

Скільки коштує куб дров у лютому?

Замовити їх можна в державному інтернет-магазині "ДроваЄ". Завдяки сервісу громадяни напряму контактують із лісгоспом.

Цікаво Які дрова не варто топити – вони лише "забирають" тепло з будинку

За даними сайту магазину, ціни на 1 метр кубічний неколотих дров (довжина 1,90 метра) по Україні орієнтовно такі:

  • Перша група 
Київ  від 1 197,97 гривні до 1 451,78 гривні (береза) 
Львів  від 1 102,29 гривні до 2 262,34 гривні (твердолистяні) 
Одеса 
1 273,10 гривні (твердолистяні) 
Харків  від 1 254,82 гривні до 1 291,37 гривні (твердолистяні) 
  • Друга група 
Київ  від 1 037,56 гривні до 1 291,37 гривні (сосна звичайна) 
Львів   858,88 гривні (сосна звичайна) 
Дніпро   1 218,27 гривні (сосна звичайна) 
Одеса   1 072,08 гривні (хвойні) 
Харків   від 810,15 гривні до 846,70 гривні (сосна звичайна) 
  • Третя група 
Київ 
від 854,82 гривні до 1 108,63 гривні (осика) 
Львів  від 724,87 гривні до 1 492,39 гривні (м'яколистяні) 
Одеса  1 072,08 гривні (м'яколистяні) 
Харків  від 694,42 гривні до 816,24 гривні (м'яколистяні) 

Як замовити дрова на "ДроваЄ"?

  1. Увійдіть до системи – ви зможете авторизуватися через банк, яким користуєтеся. Це потрібно для ідентифікації користувача як громадянина України.
  2. Оберіть постачальника, тип дров тощо – укажіть адресу, куди плануєте доставити замовлення. Далі система запропонує найближчих постачальників.
  3. Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження – після отримання замовлення постачальник зв'яжеться з вами для уточнення деталей, опісля стане доступною функція оплати замовлення онлайн в особистому кабінеті.

Важливо! За один опалювальний сезон кожен громадянин може замовити через сервіс 15 метрів кубічних дров.

Що відомо про субсидію на тверде паливо?

  • Нагадаємо, держава продовжить підтримувати українців, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом. Йдеться про домогосподарства, що не мають централізованого опалення, а також газового чи електричного обігріву.

  • Розмір допомоги визначать індивідуально для кожної сім'ї, однак мінімальна норма твердого палива – 2 тонни на рік.

  • Громадяни можуть звернутися за субсидією на паливо онлайн або особисто: до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу або ж через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.

  • Для жителів територій у районах проведення бойових дій передбачена спеціальна одноразова допомога на дрова. За програмою "єОселя" уряд раніше виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.