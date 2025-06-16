Через квоти ЄС в Україні дешевшає молоко: яка ціна зараз
- В Україні знижуються закупівельні ціни на молоко через профіцит молока та готової продукції, а також скасування торговельних пільг з боку ЄС та збільшення імпорту сирів.
- Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 червня склала 16,00 гривень за кілограм, що на 12 копійок менше ніж місяць тому, при цьому діапазон цін варіюється від 15,50 до 16,50 гривень за кілограм.
На тлі профіциту молока та готової продукції в Україні спостерігається зниження закупівельних цін. Також на це вплинуло скасування торговельних пільг з боку ЄС та збільшення імпорту сирів.
Скільки коштує молоко
Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 червня склала 16,00 гривень за кілограи, що на 12 копійок менше ніж місяць тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію виробників молока.
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Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 гривень за кілограм і не змінився за останній місяць.
Вищий ґатунок в середньому коштує 15,75 гривень за кілограм, а середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 гривень за кілограм. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 гривень, а максимальна – 15,60.
Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,75 гривень за кілограм без ПДВ, що на 5 копійок менше порівняно до результатів попереднього моніторингу.
Чому падають ціни на молоко
Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі стверджує, що на початку червня зниження цін відбулося в середині цінового діапазону, в той час коли верхні та нижні межі діапазону цін на екстраґагунок та вищій ґатунок залишилися без змін.
Однак, в другій половині червня ймовірний перегляд закупівельних цін з боку молокопереробних підприємств, незалежно від видів молочних продуктів, які вони виробляють.
Драйвером зниження цін на молоко-сировину є профіцит не тільки молока-сировини, але й готових молочних продуктів. Якщо в травні на ринку молочних продуктів існував баланс, то станом на тепер пропозиція товару більша ніж попит. Також серед причин:
- Квота й мита ЄС
Ріст закупівельних цін в Україні в перспективі стримуватиме відновлення Єврокомісією 5 червня квот та мит на вітчизняну сільгосппродукцію. Зокрема, європейські трейдери купують в Україні сухе молоко та вершкове масло, яке поступається в ціні біржовим товарам місцевого виробництва, і перепродають товари покупцям з третіх країн.
Відміна квот та відновлення мит на українську продукцію вірогідно призведе до скорочення обсягів експорту молочних продуктів до ЄС. Переорієнтація експорту сухого молока в країни Близького Сходу та Північної Африки не стане для українських компаній альтернативою європейському ринку в плані грошової виручки.
- Збільшення імпорту сирів
Також на закупівельні ціни давить збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку, що заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. В таких умовах молочнотоварні ферми змушені працювати над скороченням виробничих витрат, а збільшення обсягів надою не є вигідним на поточному етапі і сприятиме послабленню закупівельних цін.
Ситуація може змінитися, якщо уряду України та Єврокомісії вдасться домовитися в короткостроковій перспективі про збільшення квот для вітчизняних постачальників молочної продуктів або, взагалі, про їх відміну для молочного ряду.