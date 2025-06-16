Через квоти ЄС в Україні дешевшає молоко: яка ціна зараз

На тлі профіциту молока та готової продукції в Україні спостерігається зниження закупівельних цін. Також на це вплинуло скасування торговельних пільг з боку ЄС та збільшення імпорту сирів.

Скільки коштує молоко

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 червня склала 16,00 гривень за кілограи, що на 12 копійок менше ніж місяць тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію виробників молока.

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Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 гривень за кілограм і не змінився за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,75 гривень за кілограм, а середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 гривень за кілограм. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 гривень, а максимальна – 15,60.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,75 гривень за кілограм без ПДВ, що на 5 копійок менше порівняно до результатів попереднього моніторингу.

Чому падають ціни на молоко

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі стверджує, що на початку червня зниження цін відбулося в середині цінового діапазону, в той час коли верхні та нижні межі діапазону цін на екстраґагунок та вищій ґатунок залишилися без змін.

Однак, в другій половині червня ймовірний перегляд закупівельних цін з боку молокопереробних підприємств, незалежно від видів молочних продуктів, які вони виробляють.

Драйвером зниження цін на молоко-сировину є профіцит не тільки молока-сировини, але й готових молочних продуктів. Якщо в травні на ринку молочних продуктів існував баланс, то станом на тепер пропозиція товару більша ніж попит. Також серед причин:

Квота й мита ЄС

Ріст закупівельних цін в Україні в перспективі стримуватиме відновлення Єврокомісією 5 червня квот та мит на вітчизняну сільгосппродукцію. Зокрема, європейські трейдери купують в Україні сухе молоко та вершкове масло, яке поступається в ціні біржовим товарам місцевого виробництва, і перепродають товари покупцям з третіх країн.

Відміна квот та відновлення мит на українську продукцію вірогідно призведе до скорочення обсягів експорту молочних продуктів до ЄС. Переорієнтація експорту сухого молока в країни Близького Сходу та Північної Африки не стане для українських компаній альтернативою європейському ринку в плані грошової виручки.

Збільшення імпорту сирів

Також на закупівельні ціни давить збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку, що заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. В таких умовах молочнотоварні ферми змушені працювати над скороченням виробничих витрат, а збільшення обсягів надою не є вигідним на поточному етапі і сприятиме послабленню закупівельних цін.

Ситуація може змінитися, якщо уряду України та Єврокомісії вдасться домовитися в короткостроковій перспективі про збільшення квот для вітчизняних постачальників молочної продуктів або, взагалі, про їх відміну для молочного ряду.