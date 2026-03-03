Психологічну межу подолано: якісні яблука в Україні коштують близько 70 гривень за кілограм

На початку березня 2026 року в Україні зафіксували помітне зростання роздрібних цін на яблука. У супермаркетах популярні сорти вже продають приблизно по 70 гривень за кілограм, що ще кілька років тому здавалося малоймовірним.

Яблука в Україні подолали психологічну межу у 70 гривень за кілограм

На українському ринку яблук спостерігається перехід до стабільно вищого цінового рівня. Як повідомляє EastFruit, у супермаркетах сортові яблука, зокрема Golden Delicious та Red Chief, реалізуються приблизно по 70 гривень за кілограм (близько 1,4 євро за кілограм).

Навіть попри достатньо хороший урожай 2025 року, ціни не повернулися до рівня кількарічної давності. Ще кілька років тому яблука в Україні продавалися по 15 – 20 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! За словами директорки з розвитку Українська плодоовочева асоціація Катерини Звєрєвої, виробники нині працюють в умовах значно вищих витрат на енергію, зберігання, логістику та робочу силу. Крім того, через зимові морози були пошкоджені насадження, переважно кісточкових культур, але частково і яблуневі сади, що створює ризики подальшого зростання цін.

Водночас на ринку зберігається значна різниця у вартості продукції. На ринках яблука можна придбати від 40 гривень за кілограм (приблизно 0,8 євро за кілограм) і вище. У мережевих супермаркетах, зокрема дискаунтерах, інколи пропонують дешевші варіанти за рахунок меншого калібру або нижчої якості партій. Однак для якісного сортового яблука позначка у 70 гривень за кілограм фактично вже стала новою реальністю.

Важливо! Основними чинниками подорожчання залишаються інфляційний тиск, зростання витрат на енергоносії та логістику, а також скорочення пропозиції якісної продукції наприкінці сезону.

