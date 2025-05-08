Чи будуть дешевшати яйця у травні: скільки коштує десяток у магазинах

Курячі яйця дещо здешевшали на ринку України порівняно з минулим місяцем. Однак на їх подальшу ціну буде впливати ціла низка чинників.

Як зміниться вартість десятка яєць у травні

З середини осені минулого року вартість курячих яєць в Україні різко почала зростати і донедавна не падала, крім нетривалого новорічного здешевшання, передає 24 Канал. Однак наразі з приходом тепла можна спостерігати поступове зниження вартості виробництва.

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Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу зазначив, що у травні традиційно починається більше надходження яєць від господарства населення, що, разом із збільшенням несучості курей, є передумовою для збільшення пропозиції і зниження цін.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Але наразі найбільше тиснуть на собівартість високі ціни на корми та нестабільні витрати на енергоносії. Саме ці два чинники визначають, наскільки рентабельним буде виробництво і впливають на роздрібну ціну для споживача.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у магазинах України:

Яйця курячі Квочка, С1, 10 штук

Auchan 67,90 гривні;

67,90 гривні; Varus 66,50 гривні;

66,50 гривні; Сільпо 73,43 гривні;

73,43 гривні; АТБ 66,50 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 10 штук

Auchan 71,40 гривні;

71,40 гривні; Novus 71,29 гривні;

71,29 гривні; Megamarket 78,20 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 18 штук

Auchan 123,90 гривні;

123,90 гривні; Metro 123,90 гривні;

123,90 гривні; Novus 124,00 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 30 штук