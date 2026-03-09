Війна на Близькому Сході штовхає аграрні ціни вгору: олія і зерно різко дорожчають

Загострення війни на Близькому Сході спровокувало різке зростання цін на аграрні товари на світових ринках. Найбільше подорожчали рослинні олії, а котирування пшениці та кукурудзи також пішли вгору.

Вартість більшості агропродукції підскочила через війну в Ірані

Світові ціни на аграрну продукцію різко зросли на тлі загострення війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg. Пальмова олія подорожчала приблизно на 10%, соєва олія продовжує стрімке зростання, а пшениця наблизилася до максимумів майже за два роки.

Читайте також Росіяни вдарили безпілотником по судну з кукурудзою, яке виходило з порту Чорноморська

Однією з причин стало подорожчання енергоносіїв і добрив, а також ризики перебоїв із постачанням на глобальні аграрні ринки. Порушення постачання сирої нафти через конфлікт підвищує привабливість біопалива, виробленого з аграрної сировини. Це, своєю чергою, стимулює попит на рослинні олії та кукурудзу.

Додатковим фактором стало фактичне блокування Ормузької протоки – ключового маршруту світової торгівлі добривами. Через це різко зросли ціни на поживні речовини для рослин, оскільки фермери намагаються заздалегідь забезпечити необхідні ресурси. Крім того, на тлі війни деякі країни можуть почати формувати запаси продовольства, зокрема пшениці.

Які товари найбільше зросли у ціні?

Пальмова олія продемонструвала найбільше зростання з 2022 року, коли Індонезія – найбільший виробник – тимчасово призупинила експорт. Водночас ф'ючерси на соєву олію в Чикаго, яка є основною альтернативою пальмовій олії, зросли приблизно на 5% та підіймаються вже одинадцятий день поспіль. Це найдовша серія зростання з 2008 року.

Котирування пшениці піднялися більш ніж на 3% після найбільшого стрибка з 2024 року, зафіксованого наприкінці минулого тижня. Ціни на кукурудзу також зросли більш ніж на 2%, а соєві боби продовжили дорожчати.

За словами директора брокерської компанії Futures International Джо Девіса, на початку тижня аграрні ринки значною мірою реагують на ситуацію на енергетичних ринках.

Він зазначив, що подальша ескалація війни проти Ірану може посилити вплив макроекономічних і енергетичних факторів на ціни аграрної продукції.

На китайських біржах у понеділок також зафіксували зростання цін на рослинні олії та шроти. Зокрема, ф'ючерси на соєвий шрот на Даляньській товарній біржі піднімалися до 3066 юанів за тонну, що приблизно на 6% більше. Пальмова олія також досягла денного ліміту зростання, а ріпакова олія та шрот подорожчали на біржі в Чженчжоу.

Які прогнози цін на найближчий час?

Стрімке подорожчання сирої нафти викликало занепокоєння щодо прискорення глобальної інфляції, що додатково вплинуло на фінансові та товарні ринки.

За словами Девіса, споживачі у Сполучених Штатах Америки можуть швидко відчути це через зростання цін на пальне, а згодом і на продукти харчування, якщо високі витрати на транспортування та добрива збережуться.

Водночас більшість фермерів уже зафіксували ціни або закупили основні ресурси на 2026 рік. Однак наступний сезон може стати складнішим, якщо Ормузька протока залишатиметься заблокованою.

Як зазначив директор малайзійської брокерської компанії Pelindung Bestari Sdn Парамалінгам Супраманіам, попит на пальмову олію для виробництва біопалива знову зростає на тлі змін цінових співвідношень між газойлем та соєвою олією.

Світові ціни на пшеницю зросли: погода та війна США проти Ірану штовхають вартість угору