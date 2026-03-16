Буряк стрімко дешевшає: фермери активно розпродають запаси

В Україні знижуються ціни на столовий буряк через зростання пропозиції на ринку. Активний продаж запасів із домогосподарств та слабкий попит з боку покупців тиснуть на вартість продукції.

Чому ціни на столовий буряк пішли униз?

На плодоовочевому ринку України минулого тижня зафіксували зниження відпускних цін на столовий буряк, про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

За інформацією аналітиків, здешевшання пов'язане з активізацією продажів запасів буряку з домогосподарств. Через збільшення пропозиції темпи реалізації сповільнилися, що й призвело до падіння цін.

Лише з початку поточного тижня буряк подешевшав у середньому на 15%. Наразі основні угоди укладаються в межах 4–9 гривень за кілограм (0,09–0,20 долара США за кілограм) залежно від якості продукції та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що додатковий тиск на ціни чинить слабкий попит з боку роздрібних мереж і гуртових компаній.

Зверніть увагу! Водночас нинішня вартість буряку суттєво нижча, ніж торік. Станом на зараз він продається в середньому на 65% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

